جمال كوجر لـ / نينا / : خلافات الكتل السياسية حول قانون الانتخابات ما زالت دون حل

2020/09/23 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر اهمية اقرار كامل لقانون الانتخابات .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الكتل السياسية لازالت غير متفقة على توزيع الدوائر الانتخابية والتي نامل ان تحل خلال اليومين المقبلين.واشار كوجر الى اهمية ان يتم التصويت على ماتبقى من القانون بتوافق سياسي لضمان اجراء الانتخابات باجواء شفافة ونزيهة بمشاركة شعبية واسعة.ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب على قانون الانتخابات بجلسة السبت المقبل./انتهى3

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