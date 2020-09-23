خانزادي: نأمل أن يستمر دفء العلاقات بين إيران والعراق

2020/09/23 | 19:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني حسين خانزادي ان اليوم هناك علاقاتٌ وديةٌ بين الجارين ايران والعراق ، وتلك الحرب التي اندلعت في تلك الحقبة ك...

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