2020/09/23 | 19:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تعد مانيسا مركزاً للعنب الكشميري في تركيا، وتم جني محصوله من الكروم التي تمتد بمساحة مليون هيكتار.ويقوم المزراعون في مانيسا بتجفيف العنب، حيث يتم انتاج ما يعادل مليون و500 ألف طن من العنب، سنوياً ليتم تجفيف 85% منه إلى زبيب ويؤمن 20% من العنب الطازج في تركيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: عمليات تجفيف العنب وانتاج اكثر من مليون طن سنوياً) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: عمليات تجفيف العنب وانتاج اكثر من مليون طن سنوياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).