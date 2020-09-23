الشرطة الفرنسية تخلي برج إيفل ومحيطه اثر تهديد بوجود قنبلة

2020/09/23 | 19:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/أخلت الشرطة الفرنسية برج إيفل ومحيطه من الزوار عقب تهديد بوجود قنبلة. وسائل اعلام فرنسية, ذكرت ان الشرطة فرضت طوقًا أمنيًا في محيط برج إيفل وسط العاصمة باريس بعد أن تلقت اتصالًا هاتفيًا من مجهول ابلغ بوجود قنبلة في المكان.فيما بينت: ان "الشرطة قامت بتفتيش الموقع بحثا عن القنبلة".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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