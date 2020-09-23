العتبة العباسية تؤكد دعمها لشبكة الإعلام وتشيد بخطابها

2020/09/23 | 19:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أكد معاون الامين العام للعتبة العباسية الشيخ ميثم الزيدي دعم العتبة لشبكة الاعلام العراقي.

وأشاد الزيدي خلال لقائه مع رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم بتوجه الشبكة وخطابها الوطني ودعم شرائح المجتمع كافة"، مؤكداً دعم العتبة العباسية لشبكة الاعلام وتطوير التعاون بين الجانبين

من جانبه أشار رئيس شبكة الإعلام الى تطوير التعاون بين الجانبين في المجالات كافة،مثنياً على دور العتبة العباسية المقدسة في محاربة عصابات داعش الارهابية.

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