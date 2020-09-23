2020/09/23 | 19:28 - المصدر: عين العراق

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الأنبار..



ابطال مفعول 13 عبوة ناسفة بالحملة الامنية في الصحراء

افاد القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي، الاربعاء، بابطال مفعول اكثر من 13 عبوة ناسفة بالحملة الامنية التي تشهدها مناطق الصحراء الغربية .

وقال العبيدي إن “القوات الامنية بصنوفها المختلفة وبدعم من طيران الجيش تمكنت من ابطال مفعول اكثر من 13 عبوة ناسفة وجسم مفخخ من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على منطقة السكريات باتجاه صحراء محافظتي صلاح الدين والموصل غربي الانبار، ضمن حملة اسود الجزيرة الامنية”.

واضاف ان “الحملة استندت على معلومات استخباراتية مكنتها من ضبط العبوات الناسفة والاجسام المفخخة وابطال مفعولها دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الأمنية”.

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