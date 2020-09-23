الإعلان عن موعد تجارب سريرية ’فريدة’ في بريطانيا لتقييم لقاح الفيروس تجريبياً

2020/09/23 | 19:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تستعد بريطانيا لاستضافة تجارب سريرية لتقييم اللقاحات التجريبية لفيروس كورونا.



وقالت صحيفة "فايننشال تايمز"، تابعها "ناس"، (23 أيلول 2020)، إن "بريطانيا ستستضيف تجارب سريرية يُصاب خلالها المتطوعون عمدا بفيروس كورونا المستجد لتقييم فعالية اللقاحات التجريبية".

وتابعت، "من المتوقع أن تبدأ التجارب في كانون الثاني في منشأة للحجر الصحي بلندن".

وأفادت الصحيفة بأنه "سيجري تحصين المتطوعين أولا بلقاح ثم يتلقون لاحقا جرعة التحدي من الفيروس، دون تسمية اللقاح الذي سيُختبر في المشروع".

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