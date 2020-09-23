مصدر : الكاظمي سيجتمع بالقيادات الشيعية للحد من استهداف قوات التحالف

2020/09/23 | 19:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن مصدر سياسي مطلع ، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيجتمع غدا الخميس بالقيادات السياسية للمكون الشيعي لبحث تداعيات القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان الحكومة مصممة على ملاحقة المتورطين باطلاق المقذوفات على المنطقة الخضراء ومطار بغداد، وكل مكان فيه وجود […]

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