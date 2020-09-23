عادل إمام يكشف عن قراره للموسم الرمضاني المقبل

2020/09/23 | 19:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

على مدار الأسابيع الماضية، بدأ عدد كبير من نجوم الدراما التلفزيونية وشركات الإنتاج في التحضير مبكراً للموسم الرمضاني المقبل، ولكن لم يتم الكشف عن موقف الزعيم عادل إمام بالمشاركة في رمضان 2021.

وبحسب وسائل اعلام مصرية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" (23 ايلول 2020)، ان الزعيم عادل امام : "قرر الحصول على إجازة خلال الفترة المقبلة، وعدم المشاركة بمسلسل تلفزيوني في رمضان 2021".

وأضاف: "قرار الإجازة يسري كذلك على مشاركتي في الأفلام السينمائية، ولا أخطط للمشاركة في السينما خلال المرحلة المقبلة".

وكان عادل إمام شارك ببطولة مسلسل "فلانتينو" في شهر رمضان الماضي وشاركه البطولة، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وبدرية طلبة، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الزعيم في السينما كان فيلم "زهايمر" الذي عُرِض عام 2010، وكان من بطولة عادل إمام، سعيد صالح، لطفي لبيب، أحمد راتب، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، وإيمان السيد، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.

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