بالصور ولأول مرة في العراق: مشروع لتربية الاسماك بـ”الطريقة الاوروبية”.. ينتج الاف الاطنان سنوياً

2020/09/23 | 19:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

للمرة الأولى في إقليم كردستان والعراق، تم إنهاء المرحلة الأولى من مشروع لتربية السمك، بنظامٍ نرويجي، في أربيل، حيث سيتم انتاج 3 آلاف طن من السمك سنوياً حين الانتهاء من كافة مراحل المشروع.

ويؤكد صاحب المشروع، عبدالكريم أحمد، أن هذا المشروع غير متوفر في الدول المجاورة للعراق أيضاً، وقد طلبت الإمارات، تنفيذ المشروع في الدولة بعد نجاحه، كما طلبته كل من تركيا وإيران، حيث يسمى هذا المشروع في أربيل بمشروع الأم، مؤكداً استعدادهم لتنفيذ مشاريع مماثلة في باقي مدن إقليم كردستان والعراق.

ويتوفر إنتاج المرحلة الأولى من هذا المشروع في الأسواق حالياً، حيث تم انتاج 180 طناً من السمك في المرحلة الأولى.

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