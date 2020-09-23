مسؤول بالصحة يوضح بشأن مشاركة العراق بـ’’تجارب لقاح كورونا’’ وكمية ما تم حجزه لسكانه

2020/09/23 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق عضو خلية الازمة الصحية بقاطع الرصافة في بغداد، عباس الحسيني، على ما اثير في وسائل الاعلام حول مشاركة العراق في التجارب الطبية للقاحات كورونا.

وقال الحسيني لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق ينتظر موافقة منظمة الصحة العالمية على اقرار اللقاح"، مبينا ان "العراق من اوائل الدول التي حجزت جرعات من اللقاح تكفي 20% من السكان".

وبين "لا يوجد في العراق نظام التجارب والابحاث، وهو ينتظر اكتمال التجارب العالمية ليدخل حيز التنفيذ ويبدأ العراق باستخدامه".

واشار الى ان "كل ما يثار حول موعد اطلاق لقاحات كورونا مجرد تكهنات، ولا نستطيع ان نجزم موعد تلقيح المواطنين الى ان نعلن دخول اللقاح حيز التطبيق".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق، أن العراق سيشارك في التجارب السريرية للقاح صيني مرتقب ضد فيروس كورونا.

وقال الوكيل الفني للوزارة، حازم الجميلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن "العراق سيشارك مع الصين والإمارات ودولا أخرى بتجارب سريرية للقاح صيني ضد كورونا".

ونوّه المتحدث إلى أن "التجربة ستسهم بتطوير مراكز البحوث في البلاد".

وأوضح أنه "سيتم لاحقاً، اختيار مركزين أو ثلاثة للبحوث لمتابعة الموضوع وضمان حصول العراق على حاجته من اللقاح".وأشار الجميلي إلى أن "العراق شأنه شأن بقية دول العالم يسعى للحصول على لقاح آمن وفعال في وقت مبكر"، دون أن يكشف عن اسم الشركة المنتجة للقاح.

وبحث وزير الصحة برفقة وكلاء بالوزارة والسفير الصيني، الثلاثاء الماضي، مع فريق تخصصي صيني حول اللقاح الصيني لكوفيد19 (الطور الثالث).وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، شارك في اجتماع مشترك برفقة وكيلي وزارة الصحة الاداري الدكتور هاني العقابي والفني الدكتور حازم الجميلي وسفير جمهورية الصين الشعبية في العراق، مع فريق من جمهورية الصين عبر الدائرة التلفزيونية والسلطات الصحية في الصين".وأضافت، أن "الاجتماع تضمن كلمة الوزير ولشركة ساينوكارم (شنكك) والتي عرضت مهام الشركة وعملها في الصين وتوفيرها اللقاح الصيني لكوفيد ١٩ (الطور الثالث) وتعاونها مع عدة دول في مجال تطويره ودراسة نتائج استخدامه التجريبي منها الإمارات والصين والكويت ومصر والارجنتين وبيرو وإجراء التجارب السريرية للقاح بحسب المعايير العالمية الامنة".

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