2020/09/23 | 19:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل /نينا/اعلنت النجدة النهرية في مدينة الموصل عن العثور على جثة تعود لشاب من ضحايا العبارة.



وقال مصدر في النجدة للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"مفارز النجدة النهرية عثرت على جثة الشاب بعد مرور عام ونصف من حادث غرق العبارة مبينا انه تم تسليم "جثة الشاب للطب العدلي "/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة شاب تعود لضحايا العبارة بالموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة شاب تعود لضحايا العبارة بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).