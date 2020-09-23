محافظة البصرة: مشروع الخطوط الناقلة سيعالج الصرف الصحي في مركز المحافظة بشكل كبير ويساهم في تحسين الوضع البيئي

2020/09/23 | 19:47 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / أعلنت محافظة البصرة، ان مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة لشبكات الصرف الصحي في مركز المحافظة، سيكون حال الانتهاء منه، حلا حقيقيا ونموذجيا لمعالجة مياه الامطار والمجاري.وقال مدير التخطيط والمتابعة في ديوان المحافظة، المهندس ولاء عبدالكريم في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " اولت الحكومة المحلية في البصرة، قضية حل مشاكل الصرف الصحي في مركز المحافظة، اهتماما خاصا، كون مياه الامطار والمياه الثقيلة كانت تذهب سابقا باتجاه تصريفها في الانهر والجداول المائية الموجودة (المبازل) في مركز المحافظة .مشيرا الى " ان البصرة شهدت زخما سكانيا كبيرا ولم تعد شبكات المجاري والخطوط الناقلة والمحطات الموجودة قادرة على استيعاب هذه الزيادات السكانية.واضاف ان من المشاريع المهمة في عام 2019 التي تم المصادقة عليها وإحالتها للتنفيذ هو مشروع الخطوط الناقلة في مركز محافظة البصرة، والتي سوف تحل الجزء الأكبر من هذه المشكلة.لافتا الى ان جميع المحطات وشبكات الصرف الصحي الموجود في مركز محافظة البصرة سوف يتم ربطها بالخطوط الناقلة والتي انطلق العمل بها قبل فترة ويسير العمل بالمشروع بشكل سريع ومقبول.واشار عبد الكريم الى ان الحكومة المحلية استغلت فترات الحظر الصحي لعدم وجود حركة كبيرة في الشوارع والطرق، من اجل تنفيذ اكبر قدر من الاعمال لان فقرات وتفاصيل المشروع تتضمن قطع عدد كبير من شوارع مركز المحافظة لاغراض التنفيذ، مبينا ان العمل كان يتضمن التركيز على مجالين هما الحفر المخفي في مناطق محددة، والحفر المفتوج في مناطق اخرى، مما سبب ارباكا مروريا وازدحامات، لكننا انتهينا من هذا الامر قبل فترة./انتهى

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