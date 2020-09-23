الجيش الإيراني يتحدث عن بطولات قواته في الحرب المفروضة

2020/09/23 | 19:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني حسين خانزادي ان الكثير من المعدات العسكرية كالطائرات والصواريخ قامت الدول الغربية ببيعها للعراق خلال الحرب ...

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