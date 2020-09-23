العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

2020/09/23 | 19:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، أعلى معدل يومي بإصابات فيروس كورونا المستجد لتصل الى 5055 إصابة جديدة....

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