كربلاء تتوقع ارتفاع إنتاج التمور إلى ٢٠٠ الف طن من “الزهدي”

2020/09/23 | 19:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء..

توقع الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء، الأربعاء، ارتفاع غلة محصول التمور إلى ٢٠٠ الف طن هذا العام، داعيا الحكومة الى دعم المحصول وخلق سوق جيد ومنافس في عملية التسويق.

وقال رئيس الاتحاد وليد الكريطي لـ /المعلومة/ إن “الكمية المتوقعة من إنتاج التمور لهذا العام ستصل الى ٢٠٠ الف طن من صنف (الزهدي) الذي تشتهر به كربلاء، حيث ان هنالك زيادة في غلة النخلة الواحدة لتصل الى ٨٠ كغم، بينما يوجد في المحافظة أكثر من مليونين وثلاثمئة ألف نخلة”.

واضاف الكريطي ان “سبب الزيادة التي تشهدها كربلاء تعود إلى تجهيز وزارة الزراعة الفلاحين والمزارعين بالأسمدة الكيماوية بنوعيها مع وجود كميات كافية من المياه”.

وطالب الحكومة المركزية “بدعم هذا المنتوج وان يكون له سوق جيد ومنافس في عملية التسويق وفتح منافذ للتصدير ومحاسبة المتسببين في دخول المستورد.” انتهى25ش

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