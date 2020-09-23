امانة بغداد تغلق بناية مخالفة ضمن المحلة ٥٠٦ ورفع المشوهات من شارع السعدون

2020/09/23 | 19:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن اغلاق بناية مخالفة ضمن المحلة ٥٠٦ ورفع المشوهات من شارع السعدون وسط العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انها “بدات تنفيذ حملة اغلقت خلالها بناية مخالفة للتعليمات واستغلالها للرصيف لوضع مواد البناء في شارع نادية ضمن المحلة ٥٠٦ ضمن قاطع بلدية مركز الرصافة”.

واضافت، ان “ملاكات دائرة بلدية الرصافة قامت ايضا برفع المشوهات واللوحات الاعلانية غير المرخصة من شارع السعدون وتنظيم مواقع الباعة فيه وستواصل الدائرة حملات معالجة التجاوزات والمخالفات وفق خطة اعدت مسبقا للمحافظة على المشهد الحضري للعاصمة بغداد”.

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