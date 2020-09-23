صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”537″ المسجلة اليوم

2020/09/23 | 19:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 537 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 318 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 537 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 318 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع النهروان 97 حالة

قطاعالاعظمية 6 حالات •

قطاع البلديات الثاني 3 حالات •

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قطاع الشعب 25 حالة

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قطاع الاستقلال 27 حالة

. قطاع الرصافة 75 حالة

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قطاع بغداد جديدة 63 حالة

قطاع المدائن 19 حالة

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قطاع البلديات الاول 3 حالات

– حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية 219

مدينة الصدر 77 حالة محلة 543, 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10,

حي البساتين, 345, 357 .



حب البساتين .



320 , 328 ,331 الشعب 13 حالة محلة 317, 337, , 335, 317, , الزراعي, •

حالات محلة .



734 , 722, 728, 4 البلديات, •

,885 ,878,811 حي الجهاد 4 حالات محلة , •

, 506 , 502 , 504 , شارع فلسطين 7 حالات محلة 505, 503, •

الامين 4 حالات محلة, 731, تجاوز , 733 , 743•

, 101, السعدون 3 حالات محلة 103•

, الزعفرانية 17 حالة واحدة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 949•

905 , 906 , 909 , الكرادة 12 حالة محلة 903, 905, •

, 318 , 310 , 316 , الاعظمية 8 حالات محلة, 314

السيدية 5 حالات محلة , 827 , 821 ,845 , •

العبيدي 3 حالات محلة 772 , 768 , •

بغداد جديدة 12 حالة محاة , 704 , 719 , 712 , 706 , 709 .



721 ,

البنوك حالة واحدة محلة , 319,

بوب الشام حالة واحدة . وبسماية حالة واحدة

المعامل حالة واحدة و الشعلة حالة واحدة محلة 454

الطوبجي حالتين محلة 423. ومعسكر الرشيد حالة واحدة

حي الزهراء حالتين محلة , 757 و الوزيرية حالتين محلة , 301 ,302

زيونة حالتين محلة ,714 , والبنوك حالة واحدة

الدورة حالة واحدة و المعامل حالتين

الكفاح 3 حالات محلة 127, 131 و سبع قصور حالتين محلة 375 ,

المشتل 3 حالات محلة 645 , 729 و حي العامل حالتين محلة 809

العامرية حالة واحدة محلة 638 و الكاظمية حالة واحدة 404

الحسينية 7 حالات محلة 221 , 220 , 222 .



205

الغزالية 4 حالات محلة 673 , 649 .



651

المدائن 9 حالات , الزراعي , الدرعية ,

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 40712 توفي منهم1235 للاسف فيما اكتسب الشفاء 35037 ومتبقي قيد العلاج 4440”.

ودعا الساعدي، المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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