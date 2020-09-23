مدارس خضراء في العراق.. ما السبب؟

2020/09/23 | 19:58 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة الاعمار والاسكان، الاربعاء، عن البدء بتنفيذ مشروع بناء مدارس {خضراء} في العراق صديقة للبيئة.





جاء ذلك خلال اجتماع مهم عقدته دائرة بحوث البناء التابعة للوزارة لبحث تنفيذ خطة التطبيق الريادي للبحوث التي تم مناقشتها مع منظمة اليونسيف لغرض تحويلها الى مشاريع تطبيقية تُنفذ على ارض الواقع.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الاجتماع ناقش تنفيذ ابنية مدارس (خضراء) صديقة للبيئة بواسطة التقنيات الحديثة للبناء الملائمة للبيئة العراقية".

واضافت ان" هذه المدارس تحاكي التطور التقني في العالم عبر استخدام مواد تتميز بقابلية العزل للحرارة والرطوبة واخرى خفيفة الوزن للتسطيح تسهم في توفير الطاقة وسرعة الانجاز".

وفاء الفتلاوي

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