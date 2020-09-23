الشرطة يودع دوري أبطال آسيا

2020/09/23 | 19:58 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} ودع فريق الشرطة بطولة دوري أبطال آسيا.





وجاء خروج الشرطة بعد فوز فريق استقلال طهران الايراني على أهلي جدة السعودي 3- 0 ضمن تصفيات المجموعة الأولى من البطولة.

وبفوز الاستقلال يعني تأهله الى دور الـ 16 برفقة الأهلي على حساب الشرطة بفارق الأهداف رغم تساويهما بالنقاط {خمس نقاط للشرطة وللاستقلال} بعد إلغاء نتائج الوحدة الإماراتي إثر انسحابه من البطولة نظراً لإصابات لاعبيه بفيروس كورونا.

عمار المسعودي

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