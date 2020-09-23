رسميا .. نفط الوسط يعلن ضم اللاعب كرار جاسم لصفوفه

2020/09/23 | 19:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/توصلت إدارة نفط الوسط، الاربعاء، الى اتفاق مع اللاعب الدولي، كرار جاسم للانضمام الى صفوف الفريق لتمثيله في الموسم المقبل. مصدر في إدارة النادي قال "ان جاسم تواجد في مقر نادي نفط الوسط صباح اليوم ووقع على عقد انضمامه للفريق بشكل رسمي".وأضاف المصدر، ان "سبب تعثر مفاوضات النجف مع كرار جاسم تعود الى رفض الادارة لمطلب جاسم باعتذار الجماهير التي تجاوزت عليه".وبين المصدر، ان هذا الامر دفع كرار جاسم لتغيير وجهته صوب نفط الوسط.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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