العمل النيابية تكشف عن آلية لتقسيم توزيع القروض التشغيلية للشباب

2020/09/23 | 19:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع - نور الزيدي

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الاربعاء، عن آلية تقسيم القروض التشغيلية التي تعتزم وزارة العمل ان تطلقها لتشغيل الشباب العاطل عن العمل.

وقال عضو اللجنة حسين عرب في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "وزارة العمل من خلال القرض الطارئ من الممكن أن تطلق القروض التشغيلية للشباب ،التي تصل من 8 الى 10 ملايين دينار ، لكن هذا الامر لم يحسم بشكل نهائي"، مرجحاً "حسم توزيع القروض للشباب خلال الايام المقبلة".

واضاف أن "هناك تقسيماً لكل المحافظات حسب النسب السكانية وخط الفقر وسوق العمل ،وهذا الامر محدد وفق دراسات عدتها دار التدريب المهني داخل وزارة العمل، حيث ستكون هنالك شروط لمستحقي القروض".

وفي ما يخص المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية علق عرب قائلاً: إن "الاموال التي استرجعت من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية تم ارجاعها الى وزارة المالية باعتبار أن هناك تخصيص أسماء ودرجات مالية للمستحقين للحماية الاجتماعية".

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