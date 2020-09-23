رفع المستوى الأمني على الحدود العراقية الإيرانية على طاولة اجتماع عسكري مشترك

2020/09/23 | 19:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ناقش العراق وإيران، الاربعاء، خلال اجتماع لقادة امنيين من البلدين، سبل تعزيز التعاون المشترك في المناطق الحدودية، فضلا عن السعي للقضاء على عمليات التهريب.



جاء ذلك خلال لقاء بين قائد قوات حرس الحدود الايراني في محافظة كرمانشاه، يحيى الهي، وقائد المنطقة الحدودية العراقية الثالثة عبد الهادي محمد محبوبة في معبر خسروي الحدودي.

واستعرض الجانبان بحسب وسائل اعلام ايرانية، تابعها "ناس" (23 ايلول 2020)، "سبل تعزيز التعاون والامن داخل المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين".

واكد الهي، ان "العلاقات المميزة القائمة بين قوات حرس الحدود الايراني والعراقي تسهم في ترسيخ مزيد من الاواصر الودية بين البلدين"، موضحا ان "الهدف من المباحثات مع الجانب العراقي اليوم، هو رفع المستوى الامني على الشريط الحدودي وبذل الجهود لصون الحدود المشترك عبر التعاون الثنائي".

واشار المسؤول الامني الايراني ان الاجتماع تطرق الى قضية "مكافحة عمليات تهريب السلع والمعدات والمشروبات الكحولية، ومنع عمليات التسلل الحدودي".

من جهته اوضح محبوبة الى "وجود تعاون بين الجانب الايراني والعراقي في الشريط الحدودي"، داعيا الى "مزيد من الجهود لتعزيز الامن داخل الحدود المشتركة بين الجانبين".

واكد محبوبة، أن "العراق لا يمكنه استقبال الزوار الايرانيين في الوقت الراهن بسبب تفشي الجائحة".

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