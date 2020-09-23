2020/09/23 | 19:59 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محاكمة مسؤولين سوريين في ألمانيا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاكمة مسؤولين سوريين في ألمانيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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