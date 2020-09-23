ذي قار تبين طبيعة المهام التي تؤديها اجهزة امنية ارسلها الكاظمي للمحافظة

2020/09/23 | 20:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال محافظ ذي قار ناظم الوائلي، الاربعاء ، ان مهام قوات جهاز مكافحة الارهاب التي ارسلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المحافظة محددة بتحرير ناشط مدني وليس لتثبيت الامن في المحافظة.

وقال الوائلي في لقاء متلفز تابع تفاصيله "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (23 أيلول 2020))، إن "الحياة في محافظة ذي قار تسير بشكل طبيعي ولا توجد اي فوضى وجميع دوائر الدولة في دوام مستمر والوضع الامني طبيعي"، مبينا أنه "قد تكون هنا او هناك خرق امني وهذا لا يعني ان المحافظة تشوبها الفوضى".

وأضاف، أن "التظاهرات في المحافظة تشير الى الوعي لدى اهالي المحافظة"، مشيرا الى أن "هناك لقاءات مستمرة في ديوان محافظة ذي قار مع المتظاهرين لتسهيل مطالبهم والحوار معهم".

ولفت محافظ ذي قار، الى أن "الحالات التي تحدث كحرق اطارات وقطع طرق، فردية ولا يمكن تعميمها على واقع المحافظة بشكل عام لتكون هي المتصدرة للمشهد ويتم معالجتها عن طريق الحوار او من قبل القوات الامنية".

وتابع، أن "قرار رئيس الوزراء بشأن ارسال قوات من مكافحة الارهاب الى ذي قار جاء بعد اختطاف الناشط المدني لغرض تحريره وليس من اجل بسط الامن في المحافظة لانها تشهد وضعا مستقرا".

ويوم امس الثلاثاء، أعلنت خلية الإعلام الأمني، انطلاق عملية تحرير المختطف سجاد العراقي في ذي قار، مشيرة إلى أن العملية تشمل 6 مناطقة.

وقالت الخلية في بيان "انطلقت وحدات (افواج من جهاز مكافحة الارهاب و فوج من شرطة ذي قار وفوج من لواء مغاوير قيادة عمليات سومر، بتنفيذ واجب مشترك للتفتيش والبحث عن المخطوف (سجاد العراقي) والقاء القبض على الخاطفين".

وأضافت أن "الواجب يشمل مناطق (ام الغزلان وناحية الدواية الشديد والعبيد والعكيكة الهصاصرة وسيد دخيل) بالتزامن مع خروج اللواء الرابع بالرد السريع على الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان، ويأتي هذا الواجب بإسناد الابطال في طيران الجيش".

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