2020/09/23 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن سبق أن أوردنا في مقال سابق حكاية الشاب نجيب محفوظ عندما تقدم للالتحاق بقسم الفلسفة بكلية الآداب، حين مثل أمام لجنة القبول التي كان يرأسها الدكتور طه حسين وسأله هذا الأخير، لماذا اختار دراسة الفلسفة بالذات؟ فأجابه بأنه مهتم بمعرفة أسرار الكون والوجود وما وراء الطبيعة وما إلى ذلك، فرّد عليه طه حسين، بين الجد والهزل: أنت فعلاً تصلح لدراسة الفلسفة لأنك «بتقول كلام محدش فاهم منه حاجة».لهذه الحكاية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كائنات نجيب محفوظ - حسن مدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كائنات نجيب محفوظ - حسن مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).