بلد العميان... - عبد السلام الزغيبي

2020/09/23 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_السلام_الزغيبي قلم/ عبد السلام الزغيبي "أعمى يقود عُميانا".



هو عنوان اللوحة الفنية الخالدة التي رسمها الفنان الهولندي البلجيكي " بيتر بروجيل" عام 1568 وهي محفوظة في المتحف الوطني بمدينة نابولي.



يعد بريغل من أعظم مصوري المناظر الطبيعية، وموضوعها مستمدّ من عبارة وردت في الإنجيل تقول: إذا كان من يقود الأعمى أعمى مثله، فسيقعان كلاهما في الحفرة".في اللوحة يرسم "بروجيل" ستّة رجال عُميان وهم يشقّون طريقا مت ......





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