الموارد المائية: العراق في طور التوصل لتفاهمات مع تركيا بشأن مياه نهري دجلة والفرات

2020/09/23 | 20:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاربعاء، ان العراق في طور التوصل لتفاهمات مع تركيا.

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