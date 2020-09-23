2020/09/23 | 20:07 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]اكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاربعاء، ان العراق في طور التوصل لتفاهمات مع تركيا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية: العراق في طور التوصل لتفاهمات مع تركيا بشأن مياه نهري دجلة والفرات
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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