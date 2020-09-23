​رغم المشاركة المشرفة.. الشرطة يودع دوري ابطال اسيا

2020/09/23 | 20:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

خرج فريق الشرطة من دوري ابطال اسيا، الاربعاء، بعد فوز فريق استقلال طهران الايراني على الاهلي السعودي بنتيجة (3 – 0).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد استقلال طهران إلى 5 نقاط ليتقدم الى المركز الثاني ويخطف بطاقة التأهل الثانية بفارق الأهداف عن الشرطة العراقي صاحب المركز الثالث، وبقي الأهلي على رصيده السابق 6 نقاط ليبقى في المركز الأول.

وسيلتقي الأهلي في الدور ثمن النهائي ثاني المجموعة الثانية والذي يتنافس الى المقعد فريقي باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي الاماراتي، في حين سيلتقي استقلال طهران في الدور ثمن النهائي الهلال السعودي متصدر المجموعة الثانية وستقام المباراتين يوم السبت المقبل.

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