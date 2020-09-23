وزير الزراعة يبحث مع ممثل الفاو دعم المزارعين العراقيين

2020/09/23 | 20:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..ناقش وزير الزراعة محمد كريم جاسم الخفاجي مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق صلاح الحاج حسن ، برامج المنظمة ودعمها لسبل العيش الريفية وشراكتها مع المؤسسات الوطنية مع التركيز على الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة في العراق.وأكد الخفاجي اثناء الاجتماع أهمية حماية المنتجين الزراعيين وسلاسل القيمة الغذائية للمحاصيل الرئيسية خلال […]

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