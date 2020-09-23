2020/09/23 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني – اجتمع عدد من القوى السياسية ، اليوم الاربعاء، لمناقشة عدد من القضايا المهمة على رأسها مصير رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي .وقال مصدر مطلع لـ”المركز الخبري الوطني” ،ان” اجتماعا ضم كل من تحالف سائرون والفتح ودولة القانون والحكمة ناقشوا خلاله موازنة ٢٠٢٠ ورفضوا التغييرات الاخيرة التي اجراها رئيس الوزراء في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال “اجتماع لها” ..القوى السياسية تهدد بسحب الثقة من حكومة الكاظمي المركز الخبري الوطني.

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