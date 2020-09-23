الشرطة الروسية تعتقل “المسيح “

2020/09/23 | 20:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اعتقلت روسيا زعيم طائفة سيبيريا ادعى أنه المسيح خلال عملية شاركت فيها القوات المسلحة والطائرات.وقالت لجنة التحقيق المكلفة بالجرائم الخطيرة، إنها اعتقلت سيرغي توروب، الشرطي السابق، المعروف لدى أتباعه باسم فيساريون واثنين من مساعديه.وأظهرت لقطات نشرها المحققون سيرغي توروب البالغ من العمر 59 عاما بشعر أشيب طويل ولحية ورجلين آخرين يقودهم كوماندوز مقنع […]

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