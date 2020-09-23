اول وفد اممي يدخل” الوادي الاخضر” في ديالى حاملا 4 رسائل دعم

2020/09/23 | 20:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، وصول اول وفد اممي الى الوادي الاخضر شمال شرق المحافظة.

وقال عضو مجلس ديالى السابق حقي الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وفد اممي رفيع وصل الى قاطع شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) لاول مرة منذ 6 سنوات وعقد لقاءات موسعة لبحث سبل دعم القرى والمناطق المحررة واعمار المنازل المتضررة ووضع خارطة طريق لاعادة ما تبقى من العوائل”.

واضاف الجبوري،ان” قدوم الوفد الاممي اشارة ايجابية ورسالة لاستقرار الاوضاع الامنية في منطقة واسعة عانت ن الارهاب لسنوات مؤكدا الوفد مهتم جدا في ملف دعم المناطق المحررة وتوفير الامكانيات الضرورية من اجل اعادة احياء القرى المتضررة من الارهاب”.

واشار الى ان” استقرار قرى شمال المقدادية لم ياتي من فراغ بل بدماء منتسبي الجيش والحشد الشعبي والعشائري والذين كانوا يضحون بانفسم م اجل امن واستقرار القرى المحررة”.

ويطلق على شمال المقدادية بالوادي الاخضر بسبب اتساع بساتينه الزراعية والتي تمتد لالاف الدونمات.



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