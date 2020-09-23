العراق يدعو إلى ضرورة معالجة العراقيل والمُعوّقات التي تواجه دُخُول العراقيين إلى أوكرانيا

2020/09/23 | 20:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ دعا العراق إلى ضرورة معالجة العراقيل والمُعوّقات التي تواجه دُخُول العراقيين إلى أوكرانيا.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان ,سفير العراق في كييف بكر الجاف التقى النائب الأوّل لوزير خارجيّة أوكرانيا أمينة جباروفا ".واستعرض الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مُختلِف المجالات، لاسيّما السياسيّة، والاقتصاديّة، والعسكريّة، والثقافيّة ".واستعرض السفير العلاقات بين البلدين، وحرص العراق على تطويرها في المجالات كافة، لافتاً إلى موضوع اجتماعات اللجنة المُشترَكة للتعاون التجاريّ والاقتصاديّ والعلميّ والتقنيّ، واقترح أن تعقد دورتها القادمة في كييف في الشهر الأوّل من العام المقبل 2021.كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترَك ".ودعا السفير إلى ,ضرورة معالجة العراقيل والمُعوّقات التي تواجه دُخُول العراقيين إلى أوكرانيا ".من جانبها دعت جباروفا إلى ,أهمّية تطوير التعاون بين البلدين في المجال التجاريّ، مُشِيرةً الى ضرورة تنظيم تبادل الزيارات للمسؤولين الحكوميّين المعنيّين بالشُؤُون التجاريّة والاستثماريّة، لاسيّما بين وزيري التجارة وأعضاء غرف التجارة، وأهمّية تشجيع الشركات ورجال الأعمال على الاستثمار في كلا البلدين"./انتهى2

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