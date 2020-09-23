اسعد العبادي لـ / نينا / : التصويت على الدوائر المتعددة.. الزام وفرض عين على الكتل السياسية

2020/09/23 | 20:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قال عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون اسعد العبادي ان : الشعب ينتظر من ممثليه التصويت على مطالبه المشروعة في قانون الانتخابات.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : جلسة يوم السبت المقبل ستكون مهمة وحاسمة في عمل مجلس النواب الحالي خاصة وان جدول الاعمال يتضمن فقرة واحدة هي التصويت على ماتبقى من قانون الانتخابات لاهميته وتاثيره على الحياة السياسية في البلاد.واكد العبادي ان : التصويت على الدوائر المتعددة..



الزام وفرض عين على كافة الكتل السياسية.ومن المقرر ان يصوت البرلمان على ماتبقى من قانون الانتخابات السبت المقبل في ظل وجود اختلافات حوله بين الكتل السياسية لم تحل لحد الان./انتهى3

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