محافظ البصرة يخصص 150 قطعة ارض سكنية للصحفيين

2020/09/23 | 20:49 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / أعلن رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في البصرة عباس الفياض عن موافقة محافظ البصرة بتخصيص قطع أراض سكنية للصحفيين واستثنائهم من مسقط الرأس.وذكر الفياض للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / بناء على طلب ومتابعة فرع النقابة خصص محافظ البصرة اسعد ألعيداني 150 قطعة ارض سكنية للصحفيين في قضاء شط العرب شرقي المحافظة .وأضاف ان المحافظ وجه لجنة إسكان المحافظة بالإيعاز الى بلدية قضاء شط العرب بتخصيص قطع أراض للصحفيين واستثنائهم من مسقط الرأس ." .وشكر الفياض محافط البصرة على دعمه المتواصل للاسرة الصحفية بالمحافظة واهتمامه بتوفير حيارة حرة كريمة لهم ولعوائلهم ./انتهى

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