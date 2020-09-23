مسرور بارزاني يرحب بموقف بريطانيا الداعم لـ

2020/09/23 | 20:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني وجيمس كليفرلي

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