حقوق الانسان: قرابة الـ 6 الاف شخص من ذوي الاعاقة في كربلاء

2020/09/23 | 20:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء المقدسة

اكدت مفوضية حقوق الانسان انه يتواجد في كربلاء قرابة الـ 6 الاف شخص منذ ذوي الاعاقة، مطالبة بضرورة شمولهم بنسبة 5% بالمئة من التعيينات.

وقال مدير مكتب المفوضية في كربلاء ماجد المسعودي لـ /المعلومة/، ان “كربلاء المقدسة يتواجد فيها 5733 من ذوي الاعاقة، 4724 منهم مستفيدين يتقاضون مرتبات من الدولة، و150 شخص منهم معاملته قيد الانجاز، فيما رفضت معاملات 1700 منهم”.

واضاف المسعودي ان “على الحكومة اعطاء ما نسبته 5% من التعيينات لذوي الاعاقة كونهم يتمتعون بمهارات عديدة، فضلا عن حصول بعضهم على الشهادات الجامعية”، مطالبا بأهمية شمول اكبر عدد من المستفيدين بالرواتب، وزيادة مرتبات المستفيدين كونها لا تتجاوز الـ 150 الى 200 الف دينار”.



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