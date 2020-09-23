البديري: البرلمان المقبل مختلف تماماً والتوصل الى صيغة وسطية للدوائر الانتخابية

2020/09/23 | 21:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن تحالف عراقيون، علي البديري، الاربعاء، ان مجلس النواب المقبل يختلف تماما عن السابق، فيما كشف توصل الكتل السياسية الى صيغة وسطية بشأن الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.وقال البديري {للفرات نيوز} ان" العقد السياسي سيعيد النظر باخفاقات المرحلة السابقة بالتالي يجب ان يكون هناك عمل جديد مبني على تجاوز الاخفاقات وانطلاقة جديدة مع بدء الانتخابات"، مبيناً ان" مجلس نواب الجديد سيكون مختلفاً تماماً عن الموجود حالياً وهذا مادفعنا الى الانتخابات المبكرة".واشار الى انه" يفترض ان يكون العقد السياسي الجديد " فاذا مضينا ببناء عقد سياسي جديد يفترض ان يكون خاليا من الاشكاليات والملاحظات ومبني على اساس الانتخابات كونه سيأتي بممثلين جدد مبنين على اسس تختلف عن الاسس القديمة التي كانت محل تشكك في الانتخابات وبعدها".واضاف البديري" في النظام البرلماني لا يكمن الوصول الى الاجماع الكامل بشأن الدوائر المتعددة فدائما هناك من يعارض ومن يقتنع؛ لكن يجب ان تهيء الكتل السياسة بيئة مناسبة لاجراء الانتخابات".ولفت الى ان" الكتل السياسية وصلت الى صيغة وسطية بشأن الدوائر الانتخابية وهي ان لا تقل عن 3 مقاعد او تزيد عن خمسة في الدائرة الانتخابية الواحدة"، معلنا" رغبة عراقيون في ان تكون هناك انتخابات وفقا لاسس عالمية ونزيهة وعادلة".وحول امكانية اعادة فقرة البطاقة البيومترية الى قانون الانتخابات اوضح البديري" اسقاط المادة الخامسة رابعاً من قانون الانتخابات جاء بعجالة وبتأثير وضغط كبير من بعض القوى السياسية"، منوها الى ان" أغلب الكتل السياسية اتفقت مع عراقيون على تعديلها لخوض انتخابات نزيهة".واوضح ان" وزارة التخطيط لديها رؤى عن التعداد السكاني والبطاقة التموينية الا انها غير كافية لمعرفة الحجم السكاني، ومجلس المفوضية سيواجه مشاكل فنية".واختتم النائب عن تحالف عراقيون حديثه بالقول ان" العجز في موازنة 2020 كبير لكنها تحصيل حاصل؛ لكن الهم الاكبر الان يقع على التخطيط لموازنات 2021 و2022 و2023".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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