2020/09/23 | 21:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، ان منطقة الدورة والمناطق القريبة منها جنوبي العاصمة هي أكثر المناطق تسجيلاً بفيروس كورونا في جانب الكرخ.وقال الحجامي في مقطع فيديو حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه ان "منطقة الدورة والمناطق المرتبطة بها مثل {الجيبجي وهور رجب والبوعيثة} من اكثر المناطق تسجيلاً للإصابات بفيروس كورونا المستجد في جهة الكرخ".وبين "بلغ عدد الاصابات منذ بداية الجائحة اكثر من ٣٩٠٠ حالة منها ١٠٨ حالات وفاة وهذا ناتج بسبب عدم التزام بشروط الوقاية بهذا الفيروس".وشدد الحجامي "يجب ان تكون مسافة بين شخص واخر اثناء التبضع والتعقيم المستمر وارتداء الكمامة وغسل اليدين ونتمنى ان تكون منطقة الدورة والمناطق الاخرى بجانب الكرخ أكثر التزاما لتقليل عدد الاصابات والوفيات".عمار المسعودي شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. كورونا يتفشى في الدورة وكشف الأسباب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. كورونا يتفشى في الدورة وكشف الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).