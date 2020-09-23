لوكاشنكو يؤدي اليمين لولاية رئاسية سادسة لبيلاروسيا

2020/09/23 | 21:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أدى الرئيس بيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الذي يواجه حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ إجراء الانتخابات الرئاسية، اليمين الأربعاء لولاية رئاسية سادسة، وفق ما أفادت وكالة “بيلتا” الرسمية في ختام مراسم أُقيمت بشكل سرّي.وأضافت الوكالة: “ألكسندر لوكاشنكو أدى اليمين باللغة البيلاروسية، ووقع بعدها وثيقة أداء اليمين ثمّ سلّمته رئيسة اللجنة الانتخابية (…) شهادة رئيس جمهورية […]

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