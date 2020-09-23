النزاهة النيابية توجه سؤالا برلمانيا الى وزير الخارجية بسبب مخالفة قانونية (وثيقة)

2020/09/23 | 21:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قدم النائب عن لجنة النزاهة النيابية حامد الموسوي، الاربعاء، سؤالا برلمانيا الى وزارة الخارجية بشأن تسمية لقمان الفيلي رئيسا للدائرة القانونية في الوزارة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "ديجيتال ميديا ان ار تي" (23 ايلول 2020)، موقعة بأسم النائب حامد الموسوي تتضمن سؤالا برلمانيا الى وزارة الخارجية بشأن تسمية لقمان الفيلي رئيسا للدائرة القانونية في الوزارة.

وطالب النائب بحسب الوثيقة "تزويد لجنة النزاهة بالشهادة الدراسية للسفير لقمان الفيلي لاغراض تدقيقية".

وبدورها استضافت لجنة العلاقات الخارجية، الاربعاء، فؤاد حسين وزير خارجية العراق.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس النواب القضايا الهامة والحساسة وفي مقدمتها قضية خور عبد الله وشط العرب وعلاقة العراق مع دول الجوار بشكل خاص ودول العالم بشكل عام.

وبحث اللقاء تنسيق الجهود بين اللجنة النيابية والوزارة بشأن تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والممثل بلجنة العلاقات الخارجية.

وشدد الاجتماع بين الطرفين على ضرورة تحسين مستوى الخدمة المقدمة من البعثات العراقية للمواطنين العراقيين في الخارج، بالإضافة الى تأكيد السادة النواب على وجوب الاطلاع التام على سياسة العراق الخارجية وتقديم تقارير دورية تعزز التواصل بين اللجنة والوزارة ليتسنى ممارسة دورها الرقابي، فضلا عن التطرق لاطلاق الترفيعات لموظفي وزارة الخارجية.

من جهته، اشار الوزير الى الحاجة لتعيين سفراء جدد ورفد السلك الدبلوماسي بعدد يتناسب وعدد البعثات العراقية في الخارج، معربا عن استعداد الوزارة التام للتعاون مع اللجنة النيابية وخاصة ارسال تقارير دورية تتعلق بعمل الوزارة والبعثات.

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