عقدت اجتماعا لكوادرها..ماذا اعدت امانة بغداد لموسم الامطار المقبل؟!

2020/09/23 | 21:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بحثت امانة العاصمة بغداد، الاربعاء، استعداداتها لموسم الامطار المقبل ومراجعة استعدادات واجراءات الدوائر البلدية بهذا الصدد.

وقالت الامانة في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (23 ايلول 2020) انها"عقدت اجتماعا ضم الكادر المتقدم لامانة بغداد لبحث استعدادات الامانة لموسم الامطار المقبل"، لافتا الى ان "الاجتماع عقد برئاسة امين بغداد وعضوية الوكيل البلدي وعدد من المديرين العامين لجانب الرصافة من العاصمة بغداد وبحث الاستعدادات الخاصة بموسم الامطار المقبل ومراجعة استعدادات واجراءات الدوائر البلدية بهذا الصدد".

واضاف ان "الوكيل البلدي للامانة اوضح استمرار الدوائر البلدية باعمال تنظيف وتسليك خطوط ومشبكات المجاري في عموم العاصمة ومتابعتها بشكل دوري".

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