الموارد تعلن: العراق في طور التوصل لتفاهمات مع تركيا بشأن مياه دجلة والفرات

2020/09/23 | 21:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، عن قرب التوصل لتفاهمات مع تركيا بشأن مياه نهري دجلة والفرات.

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