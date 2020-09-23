الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط عبوات ناسفة في نينوى

2020/09/23 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن ضبط عبوات ناسفة في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وقوة من لواء المشاة ٥٠ للفرقة ذاتها من الوصول إلى أحد الدور المهجورة والتي تضم بداخلها ١٣ عبوة ناسفة في ناحية قراج بقضاء مخمور بنينوى”.

وأضاف البيان أن “مفارز هندسة الفرقة قامت برفع المواد لتدميرها لاحقاً”.

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