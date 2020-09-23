2020/09/23 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المواطنة الحاضنة للتنوّع – عبد الحسين شعبان حسناً فعل “منتدى الفكر العربي” حين نظم ندون بعنوان ” المواطنة الحاضنة للتنوّع” لكونها مسألة راهنية وحيوية أولاً، وثانيا- لأنها تثير اختلافات بحاجة إلى حوار ونقاش حولها يساهم فيه مثقفون وباحثون وناشطون من مختلف التيارات الفكرية: اليسارية والقومية والدينية ، خصوصاً علاقة ذلك بمفهوم الدولة : هل هي […]

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