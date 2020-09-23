2020/09/23 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعادة السفير الإيراني – عبد الكريم يحيى الزيباري كتاب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عراب الاتفاق النووي الإيراني نال شهرةً وأعيد طبعه مرات، وأصلهُ محاورة طويلة مع طالب الماجستير محمد مهدي راجي (2010- 2012).سنة 2001 طلب من وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي 1997- 2005 أنْ يبعثه سفيراً إلى ماليزيا لعلاقته الطيبة مع مهاتير […]

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