2020/09/23 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الهيئة يكشف عن إجراءات بحق المتجاوزين على أموال الدولة النزاهة لحقوق الإنسان: سنوفّر الضمانات للمتهمين خلال مراحل التحقيق بغداد – الزمان شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية علاء جواد حميد على مضي الهيئة قدماً باتخاذ الإجراءات القانونيَّة الرادعة الكفيلة بالمحافظة على المال العام وإخضاع المتجاوزين عليه للقانون،مشيرا الى توفير الضمانات للمتهمين خلال مراحل التحقيق.وقال […]

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