السليمانية تؤبن الصيدلانية شيلان وعائلتها

2020/09/23 | 21:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت تنسيقية المشروع الوطني للتعايش السلمي في العراق حفل تأبين للشهيدة الصيدلانية شيلان وعائلتها الذين تم اغتيالهم في بغداد.

وأقيم الحفل التأبيني في مبنى الامن الاحمر في السليمانية، بحضور نخبة من المسؤولين والاعلاميين وشيوخ وشخصيات من البصرة وبغداد والرمادي بالاضافة لحضور ذو عائلة المغدورين واقاربهم.

والقى عمار كزار النمر رئيس تنسيقة المشروع الوطني للتعايش السلمي في العراق كلمة عزى فيها عائلة الشهيدة وجميع الشهداء من اقليم كوردستان والى الجنوب، واكد ضرورة حفظ الامن ودعم اواصر السلام ونبذ التطرف والطائفة كي يعيش المواطن في بلده حياة يسودها الامن والامان والمحبة .

وتحدث عمار كزار في كلمته قائلا: علينا كأفراد أن نحرص على تحقيق السلام ونشره لما له من أهمية على صعيد الأفراد والمجتمعات، حيث يكون ذلك باحترام اختلافاتنا المتعددة، وبالتسامح فيما بيننا، وبعدم التطرف والتعصب لقضية أو مذهب، وعدم اللجوء إلى العنف في حل مشكلاتنا وتجاوزها، فكلنا بنو آدم ويجب ألّا يفسد لنا اختلاف الديانة أو الرأي أو العرق وداً، ولا يُحدث نزاعاً قد يشوّه إنسانيتنا.

واضاف: ان استهداف العقول النيرة من قِبل المجرمين القتلة، لم ولن ينهِ دورهم التنويري في العراق، وسياتي اليوم القريب سيدفع هؤلاء الذئاب البشرية ما اقترفته أياديهم الملطخة بالدماء على أيدي أبناء الشعب الأبي، الذي ذاق وقاسى على أياديهم وألسنتهم كل أنواع الظلم والعذاب والتهميش".

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