أحمد فلوكس يعلن عودته لزوجته الأولى “رابيا” أم ابنه الوحيد

2020/09/23 | 21:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس ، عودته لزوجته الأولى “رابيا” وأم ابنه الوحيد “سيف الدين” بعد سنوات طويلة من الانفصال.ونشر صورة ، تجمعهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها بالحروف الإنجليزية التي تشير إلى كلمة “أنت”.وكان الفنان المصري أحمد فلوكس ، انفصل عن زوجته منذ […]

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